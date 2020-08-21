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إصابة اربعة جنود بانفجار عبوة ناسفة شمال شرق ديالى

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وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة من قبل عصابات داعش الارهابية على جانب طريق في قرية اللهيب ضمن قضاء المقدادية شمال شرقي ديالى انفجرت على عجلة عسكرية نوع همر".

واضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "الانفجار ادى الى احتراق العجلة واصابة 4 جنود، تم نقلهم للمستشفى وفتح تحقيق بالجادث".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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