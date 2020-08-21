إصابة اربعة جنود بانفجار عبوة ناسفة شمال شرق ديالى

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة من قبل عصابات داعش الارهابية على جانب طريق في قرية اللهيب ضمن قضاء المقدادية شمال شرقي ديالى انفجرت على عجلة عسكرية نوع همر".
واضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "الانفجار ادى الى احتراق العجلة واصابة 4 جنود، تم نقلهم للمستشفى وفتح تحقيق بالجادث".
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