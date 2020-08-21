بريطانيا تسجل 1033 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وتوفي شخصان آخران في غضون 28 يوما من ثبوت إيجابية إصابتهما بفيروس كورونا في مقابل 6 حالات وفاة أمس الخميس.

وتم تسجيل حالات الإصابة الجديدة بينما تكثف الحكومة الفحوص لتتمكن من احتواء الفيروس وتخفيف القيود التي أصابت الاقتصاد بالشلل.



وكانت بيانات اليوم الجمعة أظهرت تسارع وتيرة تعافي اقتصاد بريطانيا من الصدمة الناجمة عن جائحة كوفيد-19، لكن الاقتراض الحكومي ارتفع متجاوزا حاجز تريليوني جنيه استرليني (2.64 تريليون دولار) فيما تتصاعد المخاوف بشأن فقدان الوظائف.

وارتفعت مبيعات التجزئة البريطانية متجاوزة مستويات ما قبل الجائحة في يوليو، وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أغسطس أسرع نمو في نحو سبعة أعوام مما فاق توقعات خبراء اقتصاديين في كلتا الحالتين.



لكن اقتصاد بريطانيا ما زال يواجه تعافيا طويلا بعد أن انكمش بنحو 20 بالمئة في الربع الثاني، وهو أكبر تراجع لأي دولة كبيرة، وتخفض الشركات الوظائف، مما يثير تساؤلات بشأن المدة التي سيواصل خلالها المستهلكون فورة إنفاقهم.

ودخلت بريطانيا في إجراءات عزل عام في أواخر مارس وأعادت المتاجر في إنجلترا فتح أبوابها بالكامل في 15 يونيو ولحقت بها الحانات والمطاعم في الرابع من يوليو.

