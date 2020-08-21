فرنسا تسجل أكثر من 4500 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ويمثل هذا الرقم انخفاضًا طفيفا مقارنة بالرقم الذي تم الإعلان عنه يوم الخميس عند 4771، وهو أعلى مستوى منذ أوائل مايو.

وأضافت السلطات الصحية أن 4745 مريضا مصابا بـ"COVID-19" يقيمون حاليا في المستشفى، بما في ذلك 379 مريضا في وحدة العناية المركزة مقابل 380 في اليوم السابق.

