اللجنة المشتركة للاتفاق بشأن النووي الإيراني تجتمع في فيينا مطلع ايلول المقبل

أعلنت اللجنة المشتركة للاتفاق بشأن النووي الإيراني أنها ستجتمع في فيينا مطلع ايلول. ونقلت وكالة "سكاي نيوز" خبرا عاجلا مفاده إن "اللجنة المشتركة للاتفاق بشأن النووي الإيراني ستجتمع في فيينا مطلع سبتمبر".

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