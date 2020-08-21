اغلاق مكتب مجلس النواب في البصرة من قبل المتظاهرين

وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "تطاهرات حاشدة انطلقت، عصر اليوم، في محافظة البصرة ".

واضاف ان "المتظاهرين اقدموا على اغلاق مكتب مجلس النواب في المحافظة".

