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اغلاق مكتب مجلس النواب في البصرة من قبل المتظاهرين

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افاد مصدر محلي في محافظة البصرة، الجمعة، اغلاق مكتب مجلس النواب في المحافظة من قبل المتظاهرين.
وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "تطاهرات حاشدة انطلقت، عصر اليوم، في محافظة البصرة ".

واضاف ان "المتظاهرين اقدموا على اغلاق مكتب مجلس النواب في المحافظة".

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