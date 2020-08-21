دعا النائب عن تحالف سائرون صباح الطلوبي العكيلي، الجمعة، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الكهرباء ماجد حنتوش، الى توضيح تفاصيل الشروط مع شركة جنرال الكتريك الامريكية،
مبينا ان الكهرباء تتعرض الى مشاحنات دولية يقودها الامريكان لعدم حل مشكلة الطاقة بالعراق.
واضاف ان "من يعترض اليوم فانهم يقولون انه يريد تراجع المنظومة الكهربائية، ولايريد اصلاحها"، لافتا الى ان "عدم التوافق مع شركات رصينة ومعروفة عالميا مثل سيمنس واعطاءها الفرصة للعمل في البلد، هو دلالة واضحة على ان موضوع الكهرباء يتعرض الى مجادلات ومشاحنات دولية يقودها الامريكان لعدم حل مشكلة الكهرباء في البلد".
واشار العكيلي، الى اننا "لانجد تفسير لاسباب تجديد خمس وزراء سابقين للعقد مع الشركة الامريكية منذ ٢٠٠٨ حين وقع كريم وحيد معهم ومن تبعه ولغاية الان واخرها امس بتوقيع الوزير ماجد حنتوش، في وقت ان واقع الكهرباء يعاني الكثير"، داعيا رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء الى "توضيح تفاصيل الشروط مع الشركة الامريكية، لاننا كما يبدوا ننتظر تجربة جديدة قديمة مع الشركة الامريكية وامتيازاتها العالية
كانت هذه تفاصيل خبر نائب : الكهرباء في العراق تتعرض الى مشاحنات دولية يقودها الامريكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.