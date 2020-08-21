صحة الديوانية تعلن الموقف الوبائي للمصابين بفيروس كورونا اليوم

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "حالات الاشتباه (375 حالة ) تم فحصها بجهاز pcr في مختبرالصحة العامة في الديوانية".

واوضحت، أن "عدد عينات الفحص السريع (120)، الاصابات المؤكدة (110 أصابة )، حالات الشفاء (72 حالة )، الوفيات ( 3حالات)".



وتابعت، أن "الكلي، عدد الاصابات (7061 اصابة )، عدد حالات الشفاء (5418 حالة )، الوفيات ( 236 حالة)، عدد الراقدين الكلي (1407)، اعداد الراقدين في المستشفى (161 شخصا)".