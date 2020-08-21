رسميا.. احمد ابراهيم يجدد الولاء للصقور

رياضة 2020-08-21 | 15:06 344 مشاهدة وقع مدافع المنتخب الوطني بكرة القدم احمد ابراهيم عقده رسميا مع فريق القوة الجوية لموسم اخر.



بدوره "شكر اللاعب رئيس النادي والهيئة الإدارية المؤقتة متمنيا لهم التوفيق والنجاح في عملهم القادم". وذكر النادي في بيان ان "التوقيع تم بحضور قائد القوة الجوية رئيس النادي اللواء شهاب جاهد بعدما تم ارسال نسخة من العقد بوقت سابق عبر الواتساب وذلك بعد تعذر اللاعب المجيء الى بغداد بسبب الحظر المفروض من جراء وباء كورونا ".بدوره "شكر اللاعب رئيس النادي والهيئة الإدارية المؤقتة متمنيا لهم التوفيق والنجاح في عملهم القادم".

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