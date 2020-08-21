غرّد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الجمعة، بمناسبة بداية السنة الهجرية، فيما أكد على أهمية أن تكون دوافع الهجرة حافزاً للأمة للتمسك بسيرة المصطفى.

وقال المالكي في تغريدة على موقعه في "تويتر" واطلعت عليها الخليج 365، إنه "لتكن معطيات الهجرة وبواعثها دافعاً وحافزاً للأمة في التمسك بسيرة المصطفى (ص) في دعوته التي تحمل من اجلها كل العناء من عتاة قريش وانتصرت ارادته في تغيير الامة نحو الكمال والنصر والفضيلة".



واستطرد بالقول:" كل عام والشعب العراقي والامة الاسلامية والعربية بالف خير".



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كانت هذه تفاصيل خبر المالكي بمناسبة بداية السنة الهجرية: لتكن دوافع الهجرة حافزاً للأمة للتمسك بسيرة المصطفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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