2020-08-21 | 14:47 811 مشاهدة أطلقت فوربس قائمة رائدات أعمال استطعن الحفاظ على مؤسساتهن الناجحة وتحدي العوائق ومواكبة المستجدات الطارئة. ضمت القائمة سيدات صنعن علامات تجارية شرق أوسطية. تصدرت العراقية الأميركية هدى قطان، قائمة فوربس للعام الحالي بعلامتها التجارية Huda Beauty . وحظيت هدى قطان بدعم أكثر من 46 مليون متابع على منصة انستغرام. قدرت فوربس ثروتها في العام الماضي بحوالي 610 ملايين دولار. هدى قطان من أكثر مدوّنات الجمال تأثيراً على السوشيل ميديا وتحديداً على إنستغرام. تعدّ من بين الأكثر ثراءً على إنستغرام، وتتقاضى ما يقارب الـ18 ألف دولار على الصورة التي تنشرها. صنفتها مجلة "تايم" سابقاً كواحدة من أكثر الشخصيات تاثيراً على الإنترنت، جنبا إلى جنب مع كيم كارداشيان. أسست مدونتها "هدى بيوتي" عام 2010. عام 2013 أنشأت خط مستحضرات التجميل الخاص بها والمعروف باسم "هدى بيوتي". تضمّ مدونتها معلومات عن كلّ ما اكتسبته هدى من خبرة في عالم المكياج. "هدى بيوتي" مصدر معروف لكلّ امرأة عربيّة أو أجنبية تبحث عن نصائح جماليّة. ما رأيكم بأعمالها؟

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: عراقية تتصدر قائمة 'فوربس الشرق الأوسط'... من هي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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