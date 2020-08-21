وعلى أثر الضجة التي أحدثتها الصورة ومنعاً لإثارة المزيد من الجدل، حسم الفنان الأمر من خلال حسابه على "تويتر" حيث غرّد قائلاً: "أهل بيروت أهلي والصورة من فيلم "باباراتزي" من 6 سنين، وواضح انها مزحة من إحدى المجموعات الساخرة، ولكن بعض المحبين فكروها جد. اقتضى التوضيح".



ويأتي هذا بعد إصابة زوجته داليدا بجروح بسبب الانفجار الذي شهده مرفأ بيروت. وقد ظهرت في فيديو أثناء وجودها في أحد المستشفيات لتلقي العلاج. وفي وقت لاحق نشرت عبر حسابيها على "تويتر" و"إنستغرام" تعليقاً توجهت من خلاله بالشكر إلى كل من أراد الاطمئنان إلى حالتها وكتبت: "بشكر من كل قلبي كل اللي اتطمن وسأل عني. حسيت انو عندي عيلة كبيرة كتير".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وجه رامي عياش ملطخ بالدماء... ماذا حدث؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.