محافظ النجف يوجه قيادة الشرطة بحماية النشطاء والمتظاهرين

وجه محافظ النجف لؤي الياسري، الجمعة، قيادة شرطة المحافظة بالاستمرار في حماية النشطاء والمتظاهرين السلميين.



وقال الياسري في كلمة له نقلها مكتبه الاعلامي، وتلقها الخليج 365، انه وجه قيادة شرطة المحافظة بـ"الاستمرار في حماية المتظاهرين السلميين والناشطين اصحاب الصوت الهادر الذين يعكسون صورة طيبة عن حفظ محافظتهم المقدسة وتعاونهم مع القوات الامنية".

وخلال الكلمة اعلن المحافظ عن وصول الكتاب الخاص بالمحاضرين الجدد لافتا الى انه "سيتم المباشرة بالتعاقد معهم".

في موازاة ذلك اعرب الياسري عن اعتذارة لزوار العتبة العلوية من المحافظات المجاورة لـ"استمرار اغلاق المحافظة".