أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الجمعة، عن اكتشاف تركيا أكبر حقل للنفط في البحر الأسود.
ونقلت "الجزيرة" عن اردوغان قوله، إن "تركيا اكتشفت أكبر حقل للنفط في البحر الأسود ويحتوي على 320 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي".
وتوقع الرئيس التركي، "اكتشافات أخرى ليس في البحار فقط بل وفي البر التركي أيضا".
وتوقع الرئيس التركي، "اكتشافات أخرى ليس في البحار فقط بل وفي البر التركي أيضا".
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان يعلن اكتشاف تركيا أكبر حقل للنفط في البحر الأسود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.