أردوغان يعلن اكتشاف تركيا أكبر حقل للنفط في البحر الأسود

ونقلت "الجزيرة" عن اردوغان قوله، إن "تركيا اكتشفت أكبر حقل للنفط في البحر الأسود ويحتوي على 320 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي".

وتوقع الرئيس التركي، "اكتشافات أخرى ليس في البحار فقط بل وفي البر التركي أيضا".

