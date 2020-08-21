تواجد 'غير شرعي' لرجل في منزل امرأة يتسبب بمقتله في بغداد

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بأن رجلا قتل شخصاً مجهول الهوية خلال تواجد المقتول في منزل زوجة أخ القاتل.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "المدعو (خ.ع) قتل شخصاً مجهول الهوية بواسطة إطلاق النار عليه بسبب تواجده غير الشرعي داخل دار زوجة اخيه حسب ادعائه ضمن منطقة سبع قصور شرقي العاصمة".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة من الشرطة فرضت طوقاً أمنياً حول مكان الحادثة، وفتحت تحقيقاً أولياً في ملابساتها".
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