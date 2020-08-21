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وزير الخارجية يدعو نظيره الإيطالي لزيارة العراق

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وجه وزير الخارجية فؤاد حسين، الجمعة، دعوة رسمية إلى نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، لزيارة العراق.
وقالت الخارجية العراقية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن حسين "أجرى اتصالاً هاتفيّاً مع وزير الخارجيّة الإيطاليّ لويجي دي مايو، وشهد الاتصال التباحث حول سُبُل دفع العلاقات الثنائيّة بين البلدين، علاوة على بحث الفرص المُتاحة لتعزيز التعاون الثنائيّ بمُختلِف المجالات".

وأضاف البيان أن حسين "كان قد أجرى الاتصال من واشنطن إذ كان في زيارة رسميّة مع وفد رفيع المُستوى برفقة السيّد رئيس مجلس الوزراء".

وتابع أن "الوزير وجّه الدعوة إلى نظيره الإيطاليّ لزيارة العراق في إطار الاهتمام المُتبادَل بتعزيز سُبُل التنسيق بين البلدين في العديد من القضايا المُهمّة، كما جرى التباحث حول عدد من الملفات ذات الصلة بالأوضاع الإقليميّة ذات الاهتمام المُشترَك".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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