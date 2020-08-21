وزير الخارجية يدعو نظيره الإيطالي لزيارة العراق

وقالت الخارجية العراقية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن حسين "أجرى اتصالاً هاتفيّاً مع وزير الخارجيّة الإيطاليّ لويجي دي مايو، وشهد الاتصال التباحث حول سُبُل دفع العلاقات الثنائيّة بين البلدين، علاوة على بحث الفرص المُتاحة لتعزيز التعاون الثنائيّ بمُختلِف المجالات".وأضاف البيان أن حسين "كان قد أجرى الاتصال من واشنطن إذ كان في زيارة رسميّة مع وفد رفيع المُستوى برفقة السيّد رئيس مجلس الوزراء".

وتابع أن "الوزير وجّه الدعوة إلى نظيره الإيطاليّ لزيارة العراق في إطار الاهتمام المُتبادَل بتعزيز سُبُل التنسيق بين البلدين في العديد من القضايا المُهمّة، كما جرى التباحث حول عدد من الملفات ذات الصلة بالأوضاع الإقليميّة ذات الاهتمام المُشترَك".