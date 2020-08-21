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جندي يطلق النار صوب مدني جنوب شرقي بغداد

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أفاد مصدر في الشرطة، الجمعة، بإصابة مدني جراء تعرضه لإطلاق نار من سلاح منتسب في الجيش.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شخصاً منسوباً للجيش العراقي وبرفقته شخص آخر مجهول الهوية، أقدم على إطلاق النار صوب المدعو (م.ا) ضمن منطقة النهروان، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية تمكنت من اعتقال مطلق النار وإيداعه التوقيف".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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