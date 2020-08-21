جندي يطلق النار صوب مدني جنوب شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شخصاً منسوباً للجيش العراقي وبرفقته شخص آخر مجهول الهوية، أقدم على إطلاق النار صوب المدعو (م.ا) ضمن منطقة النهروان، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية تمكنت من اعتقال مطلق النار وإيداعه التوقيف".