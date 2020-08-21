شاهد.. حفرة 'عملاقة' تبتلع 21 سيارة في ثوان

وتم رفع 15 مركبة ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، وفق ما نقلت "رويترز"، بينما بدأ على الفور التحقيق في سبب الحادث.
وتعرضت مقاطعة سيتشوان، التي يتدفق من خلالها نهر اليانغتسي، إلى موجة جديدة من الأمطار الغزيرة، ورفعت سلطات الصين حالة الاستجابة الطارئة إلى الحد الأقصى، الثلاثاء.
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