أمانة بغداد تنفذ حملة لإزالة التجاوزات عن شارعين شمالي العاصمة

أعلنت أمانة بغداد، الجمعة، عن تنفيذها حملة لإزالة التجاوزات عن شارعين شمالي العاصمة. وقالت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "دائرة بلدية الشعب وبإسناد دائرة الحراسات في أمانة بغداد ودعم القوات الأمنية الماسكة للأرض، قامت بحملة أزالت خلالها عدداً كبيراً من التجاوزات عن شارع بغداد كركوك الرئيسي وشارع مسبح الصفا ضمن قاطع الشعب البلدي".



وأضافت أن الحملة "تضمنت إزالة مسقفات وتجاوزات أصحاب المحال التجارية على الأرصفة لاسيما التي تقطع طريق السابلة وتعرقل حركة المرور".

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