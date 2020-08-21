تعرف على حالة الطقس خلال الأيام الأربعة المقبلة

توقع قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الجمعة، أن يكون طقس الأيام الأربعة المقبلة، مشمساً مع ارتفاع في درجات الحرارة.

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