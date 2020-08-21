الإعلام الأمني: العثور على مدفع وصاروخين معدة لاستهداف أرتال بناحية الرشيد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، العثور على مدفع وصاروخين معدة لاستهداف "الأرتال" بناحية الرشيد في بداية الخط السريع ببغداد. وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "وفقاً لجهد ومعلومات استخبارية القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد/ فرقة المشاة السابعة عشر عثرت بعد منتصف ليل أمس على مدفع SpG9 وصاروخين كانت معدة لاستهداف الارتال في منطقة صخريجه التابعة لناحية الرشيد في بداية الخط السريع".



وآشار بيان الخلية إلى أنه "تم التعامل مع المواد المضبوطة أصولياً".

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