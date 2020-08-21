واشنطن وبغداد وقعتا اتفاقيات وأكدتا التزامهما بعلاقات قوية

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"الخليج 365" من لندن: أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تمديد زيارته إلى واشنطن، حيث يلتقي مساء الخميس الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بناء على طلب اعضاء في الكونغرس، وسط تأكيد البلدين على التزامهما بعلاقة ثنائية قوية ومثمرة. وقد شهدت الزيارة توقيع اتفاقيات للطاقة المستدامة ومذكرات تفاهم لتعزيز شراكة الطاقة.

وقال البلدان في بيان لاجتماع لجنة التنسيق العليا الخميس وحصلت "ايلاف" على نصه، إن وفد حكومة العراق برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين ووفد حكومة الولايات المتحدة برئاسة وزير الخارجية مايك بومبيو عقدا اجتماعاً للجنة التنسيق العليا في واشنطن وفقاً لاتفاقية الإطار الاستراتيجي لعام 2008 من أجل علاقة صداقة وتعاون بينهما، حيث أكدا على التزامهما بعلاقة ثنائية قوية ومثمرة. وتناولت الجلسات المنفصلة مواضيع تخص الاقتصاد والطاقة والصحة والبيئة والقضايا السياسية والدبلوماسية والأمن ومكافحة الإرهاب والعلاقات التعليمية والثقافية.

الاصلاح الاقتصادي

وفي الجلسة الاقتصادية، اوجز الوفد العراقي أفكاره لخطط الإصلاح الاقتصادي التي من شأنها أن تطلق العنان لنمو اقتصادي أسرع وقطاع خاص أكثر حيوية، حيث جددت الولايات المتحدة دعمها للإصلاحات الاقتصادية في العراق وحددت مجالات للتعاون التي يمكن أن تساعد العراق في تحقيق خططه.

وناقش البلدان التنسيق مع المؤسسات المالية الدولية لمساعدة العراق على التعافي من انخفاض أسعار النفط وفيروس كورونا، ووضع البلاد على مسار مالي أكثر استدامة.

كما خطط البلدان للتعاون في مجالات الحكومة الإلكترونية وإصلاحات القطاع المالي وشراكات القطاع الخاص لتعزيز التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة والعراق. ويتطلع العراق والولايات المتحدة إلى عقد اجتماع لمجلس اتفاقية إطار التجارة والاستثمار في وقت لاحق من هذا العام.

إصلاحات لسوق الطاقة

وفي جلسة الطاقة، ناقشت الولايات المتحدة والعراق جهود الحكومة العراقية لزيادة إنتاج الكهرباء والغاز محلياً، وتقليل هدر الغاز المشتعل وتنفيذ إصلاحات لسوق الطاقة كما تخطط الحكومتان لعقد اجتماع لجنة التنسيق المشتركة للطاقة قريباً لمناقشة هذه الموضوعات بمزيد من التفصيل.

وعلى هامش الاجتماع، وقعت حكومة العراق اتفاقيات للطاقة المستدامة مع شركات أمريكية، من ضمنها شركة جنرال إلكتريك، هانيويل يو أو بي، وستيلار إنيرجي بالإضافة إلى مذكرات تفاهم مع شيفرون وبيكر هيوزكأمثلة ملموسة على شراكة الطاقة بين الولايات المتحدة والعراق.

الربط الكهربائي مع دول الخليج

واشار وفدا العراق والولايات المتحدة إلى التعاون المستمر مع وكالة الطاقة الدولية لتطوير خطط اصلاحات تعريفة الكهرباء في العراق حيث تخطط الحكومتان لمواصلة التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن توصيلات الكهرباء في العراق ودول مجلس التعاون الخليجي واستثمار الطاقة، كما رحبت الولايات المتحدة بالتقدم الحاصل في المحادثات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان فيما يتعلق بموضوعي الميزانية والطاقة.

مكافحة فيروس كورونا

وفي جلسة الصحة والبيئة، أشار البلدان إلى شراكتهما المستمرة لمكافحة فيروس كورونا وعزمهما على توقيع مذكرة تفاهم لتوسيع العلاقات التجارية الثنائية في مجال الصحة. كما ناقشت الحكومتان التعاون الجاري في مجالات البيئة والمياه والقضايا العلمية والتخطيط لعقد اجتماع منفصل للجنة التنسيق المشتركة بشأن تلك الموضوعات.

محاسبة مرتكبي العنف ضد المظاهرين

وفي الجلسة السياسية والدبلوماسية، جددت الولايات المتحدة تأكيدها على احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه والقرارات ذات الصلة للسلطات التشريعية والتنفيذية العراقية.

كما ناقش الجانبان أفضل السبل التي يمكن أن تدعم بها الولايات المتحدة الحكومة العراقية وهي تستعد للانتخابات البرلمانية، بما في ذلك زيادة الدعم لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق وكررت الدولتان دعمهما لحرية التعبير وحرية الإعلام، وضرورة محاسبة مرتكبي أعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين.

واكدت الولايات المتحدة دعمها لجهود العراق لتحسين علاقاته مع الدول المجاورة وتخطط لمساعدة الحكومة العراقية في هذا المسعى وجددت التزامها المستمر بدعم العراق في تقديم حلول دائمة للنازحين داخلياً تكون طوعية وآمنة وكريمة، ومساعدة المكونات التي تعرضت لخطر الإبادة من قبل تنظيم داعش. وأقر الجانبان بضرورة تحسين الوصول للمنظمات الإنسانية.

تنسيق امني

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وفي جلسة الأمن ومكافحة الإرهاب، أعادت الولايات المتحدة والعراق التأكيد على التزامهما بتحقيق الأهداف المشتركة من خلال التنسيق الأمني الثنائي والتعاون المستمر بين قوات الأمن العراقية والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لهزيمة داعش.

وأشاد الوفدان بالقدرات المتزايدة لقوات الأمن العراقية ونجاحهما المشترك في محاربة تنظيم داعش، الأمر الذي مكّن التحالف الدولي من الانتقال إلى مرحلة جديدة تركز على تدريب وتجهيز ودعم القوات الأمنية العراقية.

وأعربت الحكومة العراقية عن امتنانها للتحالف الدولي وأكدت استعدادها لتسهيل هذا الانتقال والتزامها كدولة مضيفة بتوفير الحماية لأفراد التحالف والمنشآت الدبلوماسية في العراق.

ومن اجل التكيف مع متطلبات هذه المرحلة الجديدة، تمكن التحالف الدولي من مغادرة بعض القواعد العسكرية العراقية وخفض القوات القتالية في العراق. واتفق الجانبان على محادثات فنية منفصلة لإدارة التوقيتات والانتقال إلى المرحلة الجديدة، بما في ذلك أية عمليات إعادة انتشار خارج العراق مرتبطة بها.

وأقر الوفدان الأمريكي والعراقي بالتقدم الذي أحرزته المؤسسات الأمنية الفيدرالية العراقية ووزارة شؤون البيشمركة في إقليم كوردستان في تنسيق جهودهما لمحاربة فلول داعش وناقشا سبل تعزيز هذا التعاون.

اعادة الاثار العراقية في الولايات المتحدة

وفي جلسة التعليم والثقافة، ناقشت الحكومتان الدعم الأمريكي السابق والحالي لجهود العراق لتعزيز التعليم العالي بالتعاون مع الجامعات الأمريكية في العراق، من خلال برنامج فولبرايت، ومن خلال مبادرة شراكة التعليم العالي للسفارة الأمريكية.

وحددت الولايات المتحدة والعراق طرقاً إضافية لدعم خطط العراق لمعالجة أولويات إصلاح التعليم العالي وتعزيز الشراكات الجامعية الأمريكية - العراقية. كما استعرض الجانبان التقدم المنجز في إعادة أرشيف حزب البعث إلى العراق باعتباره قطعة أثرية مهمة في تاريخ العراق.

وبحث الجانبان الجهود المشتركة للحفاظ على التراث الثقافي الغني للعراق والتنوع الديني وأعادا تأكيد التزامهما بإعادة القطع الأثرية العراقية التي وصلت الولايات المتحدة بشكل غير قانوني إلى مكانها الصحيح في العراق.

الكاظمي يمدد زيارته لواشنطن

وقد تقرر تمديد زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الى واشنطن بناء على طلب اميركي بتمديد زيارته إلى الولايات المتحدة وتأجيل عودته الى بغداد المقررة مساء الخميس العودة إلى بغداد وذلك بطلب من مسؤولين في الكونغرس رغبة منهم بلقائه وبينهم رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي.

وبحث الكاظمي بمقر إقامته في واشنطن أمس الأربعاء مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا وبحثا دعم الاقتصاد العراقي وتقليل حجم اعتماده على النفط، من خلال تأهيل القطاعات الأخرى وجعلها منافسة للقطاع النفطي بالشكل الذي يمكن عن طريقه امتصاص البطالة في البلاد.

كما التقى الكاظمي وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في واشنطن حيث بحثا ملفات مكافحة الإرهاب وتفشي فيروس كورونا المستجد وقضايا اقتصادية وسياسية اخرى .

وكان بومبيو اعلن أمس ان بلاده ستقدم نحو 204 ملايين دولار في صورة مساعدات إنسانية إضافية لشعب العراق واللاجئين العراقيين والمجتمعات التي تستضيفهم.

كما بحث الكاظمي مع أعضاء منتدى رجال الأعمال الأميركي وغرفة التجارة الأميركية بحضور وزير الطاقة الأميركي دان برويلت أهمية التعاون الإستراتيجي المستدام مع الولايات المتحدة ومع الشركات والبنوك الأميركية وأكد استعداد الحكومة لإزالة كل العقبات أمام عمل الشركات الأميركية في العراق.

واكد أن الفرص الاستثمارية متاحة أمام رجال الأعمال والشركات الأميركية ودعا البنوك الأميركية الى التعاون في مجال تطوير النظام المصرفي العراقي ليواكب المصارف العالمية بوصفه المنفذ الأساس الى انفتاح اقتصادي كبير.

من جانبهم أبدى أعضاء المنتدى استعداد الشركات الأميركية الكبرى للعمل والاستثمار في العراق وعبّروا عن تفاؤلهم بخطوات رئيس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، منذ تولي مهامه في الحكومة كما قال بيان عن رئاسة الحكومة تابعته "ايلاف".