متظاهرو الناصرية.. هاجمهم المالكي فأحرقوا مقر حزبه

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"الخليج 365" من لندن: رد متظاهرو مدينة الناصرية العراقية الجنوبية على تصريحات رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ضدهم باحراق مقر حزبه الدعوة.

وقام محتجون في الناصرية، عاصمة محافظة ذي قار (375 كم جنوب بغداد) بإحراق المقر في منطقة الشامية بالمدينة احتجاجا على تصريحات للمالكي هاجمهم فيها.

وقال المالكي في مقابلة متلفزة ان "الناصرية ساقطة اليوم بسبب شباب صغار لا يمثلون المجتمع العراقي وواجب الحكومة ردع الفوضويين الذين يخربون في المحافظات".

وقالت اللجنة المنظمة لثورة تشرين في تغريدة على موقعها تابعتها "ايلاف" رداً على تصريح المالكي إن "هذا أول رد من أبطال الناصرية على تصريح المجرم المالكي" بحسب قولها.

وقد واجه ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات المالكي بالاستنكار الشديد، متهمينه بالفساد المالي وسقوط محافظة نينوى الشمالية بيد تنظيم داعش وتنفيذ مجزرة سبايكر ضد الشباب العراقيين في عهده.

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"تاج رأسه الناصرية"

وقال الناشط في تظاهرات الناصرية اسعد الناصري في تغريدة تابعتها "ايلاف" اننا "ندعو المالكي (العبقري) للحضور عند تاج رأسه الناصرية، ليتحفنا بخطاباته الرنانة، عن إنجازاته في (مقاومة) المحتل وسقوط الموصل وما تبعه ومجزرة سبايكر وخدمته المتواصلة لإيران ودعمه للميليشيات التي تقتل العراقيين والقائمة طويلة بطول قائمة الهراء الذي يتفوه به في كل لقاء مقزز".

اما الناشط علي حسين، فخاطب المالكي قائلا "انك المسؤول الرئيسي عن سقوط ثلث العراق وقتل الآلاف من العراقيين الأبرياء وتهجير الملايين و1700 شهيد فقط في سبايكر.. والسبحة تطول". كما خاطبته منال زيني قائلة "عن اي هيبة للدولة تتحدث.. في زمنك الطاىفية انتشرت.. هذا الحي سني وهذا الحي شيعي.. جثث مجهولة الهويه ملات شوارع بغداد واللي يقتل فرق الموت وبسيارات الدول وباشرافك.. وخيرة الكفاءات قتلت وهاجرت في زمنك .. مع كثرة الانفجارات يوم الاحد الدامي والاثنين الدامي والثلاثاء الدامي الى نهاية الاسبوع".

يشار الى ان محافظة ذي قار قد شهدت خلال الاضطرابات التي رافقت تظاهرات الاحتجاج فيها مقتل واصابة حوالي الفي قتيل وجريح من المتظاهرين في اعلى نسبة من الضحايا بعد العاصمة بغداد.