المرور العامة تعلن المباشرة بحجز المركبات التي لا تحمل لوحات تسجيل

اعلنت مديرية المرور العامة، الخميس، عن المباشرة بحجز المركبات التي لا تحمل لوحات تسجيل.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "باشرت بحجز جميع المركبات التي لا تحمل لوحات تسجيل"، مبيما انه "يسمح فقط للمركبات التي تتوجه لمواقع التسجيل التي تاتيهم رسالة نصية للتوجه كي ينجزوا معاملات التسجيل".
واضافت "في حال ضبط اي مركبة لا تحمل لوحات يتم حجزها لحين أكمال معاملة التسجيل".
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