الشابندر: زيارة الكاظمي لواشنطن تخدم ترامب

اعتبر السياسي عزت الشابندر، الخميس، ان زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لواشنطن تخدم الرئيس الامريكي دونالد ترامب، فيما اشار الى ان الاخير سيطلب من الكاظمي حل الحشد الشعبي.
وقال الشابندر في برنامج "خارج الصندوق" الذي يبث على فضائية السومرية ان "امريكا ليست جمعية خيرية والرئيس الامريكي دونالد ترامب لا يمنح بدون مقابل"، مبينا ان "زيارة الكاظمي لواشنطن تخدم ترامب".
واضاف "الجميع يعرف ان امريكا غضبت على رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي لانضمامه مع المحور الايراني"، مشيرا الى ان "واشنطن لن تقبل بالوسطية في التعامل مع ايران".
وتابع "انا لا اشك ان ترامب سيطلب من الكاظمي حل الحشد الشعبي"، موضحا ان "ترامب اعترف بوجود عسكري في العراق لمواجهة ايران".
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