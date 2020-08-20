شرطة بغداد تعلن اعتقال سراق بعد نصب كمين لهم

اعلنت قيادة شرطة بغداد، الخميس، عن اعتقال سراق بعد نصب كمين محكم لهم بعد سرقة معمل لانتاج الحلويات.
وقال مدير علاقات واعلام قيادة شرطة بغداد المقدم عزيز ناصر في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز قوة المهام والواجبات طوارىء بغداد التابعة للقيادة القت بعد نصب كمين محكم القبض على سراق اقدموا على سرقة معمل لانتاج الحلويات وبالجرم المشهود بناءً على بلاغ تقدم به صاحب المعمل والذي افاد انه منذ فترة وهو يتعرض للسرقة بشكل يومي".
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