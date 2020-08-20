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شرطة بغداد تعلن اعتقال سراق بعد نصب كمين لهم

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اعلنت قيادة شرطة بغداد، الخميس، عن اعتقال سراق بعد نصب كمين محكم لهم بعد سرقة معمل لانتاج الحلويات.

وقال مدير علاقات واعلام قيادة شرطة بغداد المقدم عزيز ناصر في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز قوة المهام والواجبات طوارىء بغداد التابعة للقيادة القت بعد نصب كمين محكم القبض على سراق اقدموا على سرقة معمل لانتاج الحلويات وبالجرم المشهود بناءً على بلاغ تقدم به صاحب المعمل والذي افاد انه منذ فترة وهو يتعرض للسرقة بشكل يومي".

 

وأضاف أنه "على الفور تحركت مفارز القيادة والقت القبض اثناء قيام المتهمين بالسرقة تم تسليم المتهمين الى مكتب مكافحة اجرام الاعظمية حسب الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق القانون".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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