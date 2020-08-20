نائب عن ديالى يدعو الكاظمي الى اطلاق 'صولة فرسان' في المحافظة

دعا النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، الخميس، القائد العام لقوات المسلحة مصطفى الكاظمي الى اطلاق صولة فرسان كبيرة في المحافظة وبدعم من عشائرها لتنظيفها من المليشيات السائبة التي عاثت بالارض فسادا وكانت وما زالت تسعى لتحقيق حلمها بالتغيير الديمغرافي.

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