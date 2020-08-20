المالكي يؤكد أهمية تطوير القطاع الزراعي لدعم الاقتصاد وتخفيف الفقر

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الخميس، على اهمية تطوير القطاع الزراعي في العراق لتخفيف الفقر.



وقال بيان لمكتب المالكي تلقته، الخليج 365، ان الاخير "استقبل بمكتبه اليوم وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي وجرى خلال اللقاء استعراض شامل للواقع الزراعي في البلاد، والتحديات التي تواجهه خلال المرحلة الراهنة".

واكد المالكي على "أهمية تطوير القطاع الزراعي لان دوره كبير وحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتخفيف وطأة الفقر وتحسين الميزان التجاري وتفعيل معظم القطاعات"، داعيا الى "الاستفادة من المبادرة الزراعية التي أضفت الشيء الكثير على القطاع الزراعي وحققت نقل نوعية فيه".

من جانبه اوضح وزير الزراعة محمد الخفاجي ان "الوزارة ماضية تطوير مفاصل العملية الزراعية وزيادة انتاج مختلف المحاصيل ودعم المنتج الوطني"، مشيدا بـ"المبادرة الزراعية التي أسهمت كثيرا في دعم القطاع الزراعي".