الكاظمي يلتقي ترامب في البيت الابيض

التقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، الرئيس الاميركي دونالد ترامب في البيت الابيض. واتفق العراق والولايات المتحدة، الخميس، على تشكيل فريق لمناقشة آليات وتوقيتات انتشار التحالف الدولي. وأكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب التزامه بخروج سريع لقوات التحالف وعلى مدى ثلاث سنوات.



ويزور حالياً رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي العاصمة الاميركية واشنطن على رأس وفد رسمي.

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