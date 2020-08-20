اعتقال شخص أقدم على قتل ابنه الرضيع نحرا شرق بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "اتصالا ورد من احد المواطنين على سيطرة النجدة المركزية مخبرآ بقيام احد الأشخاص يتعاطى المخدرات بقتل ابنه (نحرآ) البالغ من العمر (٧ اشهر) ضمن منطقة الحميدية الدور الزراعي".



وتابع المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، "على الفور تم توجيه الدوريات الى محل الحادث وتفتيش المنطقة من قبل دوريات النجدة والقبض علية، ومن ثم تم تسليمة الى مركز الشرطة اصوليآ".

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