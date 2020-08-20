الولايات المتحدة تفرض عقوبات على سوريا تشمل ست شخصيات

فرضت واشنطن عقوبات مرتبطة بسوريا على ستة أفراد، وجاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" اليوم الخميس عن موقع وزارة الخزانة الأمريكية.

وشملت العقوبات الجديدة التي فرضتها الخزانة الأمريكية، لونا الشبل المستشارة الإعلامية في رئاسة الجمهورية السورية، والعميد غايث دلا قائد اللواء 42 في الفرقة الرابعة، ومحمد عمار الساعاتي أحد كبار مسؤولي حزب البعث، ويسار حسين إبراهيم، وسامر إسماعيل، وفادي صقر قائد عسكري في قوات الدفاع الوطني.



وكانت وزارة الخارجية الأمريكية فرضت حزمة عقوبات جديدة على النظام نهاية الشهر الماضي، استهدفت حينها حافظ نجل بشار الأسد، بالإضافة لأشخاص وكيانات أخرى.

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