البصرة تحضر وطني الصالات لبطولة إيران الدولية

رياضة 2020-08-20 | 16:16 580 مشاهدة يدخل المنتخب الوطني لكرة الصالات معسكرا تدريبيا في محافظة البصرة للفترة من 28 آب ولغاية 12 أيلول المقبل، استعدادا للمشاركة في بطولة إيران الدولية الودية، المقرر إقامتها في الرابع عشر من شهر أيلول المقبل وتستمر لغاية العشرين من الشهر نفسه، وتشارك فيها منتخبات الكويت وبيلاروسيا وأذربيجان إلى جانب الدولة المستضيفة والعراق .



وأشار الى ان "الجهاز الفني للمنتخب دعا 25 لاعبا، على أن يختار منهم 17 لاعبا لتمثيل العراق في البطولة"، مؤكدا ان "المنتخب يعول كثيرا على المعسكر لتجهيز الفريق، خصوصا أن اللاعبين ابتعدوا عن خوض المباريات وممارسة التدريبات لفترة ليست بالقصيرة، بسبب إنتشار جائحة وقال المدير الفني للمنتخب، هيثم عباس بعيوي في بيان إن "المعسكر يتضمن إجراء عدد من الوحدات التدريبية المكثفة، بهدف رفع اللياقة البدنية والمهارية للاعبين، لغرض الوقوف على جاهزية اللاعبين، وإختيار التشكيلة الأساسية قبل الدخول في غمار بطولة إيران الدولية الودية، التي نبغي من خلالها تأكيد مكانة منتخبنا آسيويا".وأشار الى ان "الجهاز الفني للمنتخب دعا 25 لاعبا، على أن يختار منهم 17 لاعبا لتمثيل العراق في البطولة"، مؤكدا ان "المنتخب يعول كثيرا على المعسكر لتجهيز الفريق، خصوصا أن اللاعبين ابتعدوا عن خوض المباريات وممارسة التدريبات لفترة ليست بالقصيرة، بسبب إنتشار جائحة كورونا ".

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