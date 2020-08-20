اتفاق عراقي أميركي بشأن انتشار التحالف الدولي وترامب يؤكد التزامه بخروج سريع

اتفق العراق والولايات المتحدة، الخميس، على تشكيل فريق لمناقشة آليات وتوقيتات انتشار التحالف الدولي، فيما أكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب التزامه بخروج سريع لقوات التحالف وعلى مدى ثلاث سنوات. وقالت وكالة الانباء العراقية، إن "بغداد وواشنطن اتفقتا على تشكيل فريق خاص لمناقشة آليات وتوقيتات انتشار التحالف الدولي، كما اكدا على على ضرورة احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه". Advertisements كما وقعت بغداد وواشنطن "مذكرة تفاهم لدعم القطاع الصحي في العراق"، فيما أكدت واشنطن "مساندتها لخطط الكاظمي لإصلاح الاقتصاد العراقي". من جانبه، قال ترامب "انسحبنا بشكل كبير من العراق وبقي عدد قليل جداً من الجنود"، مؤكداً التزامه بـ"خروج سريع لقوات التحالف الدولي وعلى مدى ثلاث سنوات". ويزور حالياً رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي العاصمة الاميركية واشنطن على رأس وفد رسمي.



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