الاستخبارات العسكرية تعلن ضبط مستودع لتمويل 'داعش' في مخمور

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الخميس، ضبط مستودع لتمويل تنظيم "داعش" في قضاء مخمور بمحافظة نينوى.



وقال بيان للمديرية تلقته، الخليج 365، انه "على أثر معلومات استخبارية دقيقة أشارت إلى وجود إحدى الجملونات التي يتخذها الدواعش مستودعا للتموين يضم أغذية ومواد طبية في منطقة البالوني التابعة لقضاء مخمور".

واشار البيان الى ان "مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٤ وقوة من الفوج الأول لواء المشاة ٥٠ تمكنت من مداهمة المستودع وتدمير محتوياته".