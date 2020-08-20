أعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، الخميس، عن تسجيل تسع حالات "اغتيال" طالت ناشطين مدنيين في ثلاث محافظات خلال شهر آب الحالي، متهمة الأجهزة الأمنية بـ"التقاعس" عن حمايتهم، فيما دعت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى "تحمل مسؤوليته".
وأضافت المفوضية، أن "تقاعس الأجهزة الأمنية في ممارسة دورها الدستوري في حماية المواطنين والناشطين، يضع علامات استفهام كبيرة على دورها وتخليها عن واجباتها تجاه أمن المجتمع والمواطن، وهو ما يجعلنا أمام هاجس انهيار السلم المجتمعي في أي لحظة".
وتابعت أن "ما يجري من تكرار لحوادث الاغتيالات يجعلنا نجدد مطالباتنا للقائد العام للقوات المسلحة والوزارات والأجهزة الامنية بتحمل مسؤولياتهم للحفاظ على حياة الناشطين والمتظاهرين السلميين وحقهم بالأمن والأمان وضرورة العمل بشكل مكثف للكشف عن العصابات المنفلتة التي تقوم بهذه الانتهاكات والجرائم وبث الرعب والخوف وتكميم الأفواه وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل".
كانت هذه تفاصيل خبر حقوق الإنسان تحصي عدد 'الاغتيالات' في آب وتتهم الأجهزة الأمنية بـ'التقاعس' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.