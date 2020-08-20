أدانت الولايات المتحدة، الخميس، "الاغتيالات المستهدفة" ضد ناشطين مدنيين ومحتجين في محافظة البصرة، عادة إياها "انتهاكاً صارخاً" لحقوق الإنسان، فيما أبدت تأييدها إزاء "التزام" الحكومة العراقية بمحاسبة المنفذين.
وأضافت: "تُعدُ هذه الاعتداءات انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، ونؤيد التزام الحكومة العراقية بمحاسبة أولئك المسؤولين بموجب القانون".
وتابعت السفارة في بيانها: "تُؤكد الولايات المتحدة مجدداً على دعوتها بأن يتمكن الناشطون المدنيون من العيش والعمل بسلام وأمان دونما خوفٍ من أعمال انتقامية عنيفة ضد نشاطاتهم".
وكانت وزارة الداخلية، قررت اليوم الخميس، منع سير العجلات المظللة والتي لا تحمل لوحات تسجيل في محافظة البصرة، مشيرة إلى أن معظم الاغتيالات التي شهدتها المحافظة جرت بواسطة تلك العجلات.
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تدين 'الاغتيالات المستهدفة' في البصرة وتعدها 'انتهاكاً صارخاً' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.