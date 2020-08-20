الاسيوي يستفسر عن جاهزية الحكام العراقيين قبل انطلاق دوري الابطال

رياضة 2020-08-20 | 14:25 207 مشاهدة أكد رئيس لجنة الحكام في الهيأة التطبيعية، علاء عبد القادر، أن الاتحاد الآسيوي وجه بضرورة إرسال معلومات وافية عن الحكام الدوليين، مهند قاسم وعلي صباح وواثق مدلل، الذين من المؤمل مشاركتهم في تجمع دوري أبطال اسيا المزمع انطلاقه في العاصمة القطرية الدوحة منتصف شهر ايلول المقبل.



وأضاف عبد القادر ان "الاتحاد الآسيوي شدد على ضرورة جلب حكامنا الدوليين، علي صباح ومهند قاسم وواثق مدلل، الشهادة الصحية لخلوهم من الفيروس قبل سفرهم بـ72 ساعة". وقال عبد القادر في بيان إن "الاتحاد الآسيوي يتواصل أسبوعيا مع لجنة الحكام لتحديث المعلومات عن الحكام الثلاثة من أجل سلامتهم، وكذلك لمعرفة وضع البلد بشكل عام من حيث فتح المطارات والإجراءات الحكومية المتبعة للحد من انتشار كورونا المستجد لغرض وقوف الاتحاد الاسيوي على جميع الامور المتعلقة بالجائحة".وأضاف عبد القادر ان "الاتحاد الآسيوي شدد على ضرورة جلب حكامنا الدوليين، علي صباح ومهند قاسم وواثق مدلل، الشهادة الصحية لخلوهم من الفيروس قبل سفرهم بـ72 ساعة". واختتم ان "الحكام الثلاثة على أتم الجاهزية، ويواصلون تدريباتهم اليومية بغية الوصول للجاهزية التامة قبل الدخول بمنافسات دوري الابطال".



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