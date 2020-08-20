صحة الانبار تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا التي سجلتها اليوم

وقالت دائرة الصحة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الانبار سجلت اليوم (١٠٢) وشفاء ٦٦ مصاباً، ووفاة شخص"، موضحة أنه "تم تسجيل ٣٥ مصابا في قضاء الرمادي، و١٥ مصابا في قضاء الفلوجة، و١٤ مصابا في قضاء الگرمة".



وأضافت أنهة"تم تسجيل ٤ مصابينا في قضاء العامرية، و٩ مصابين في ناحية البغدادي، و٢١ مصابا في قضاء حديثة، و٤ مصابين في قضاء الرطبة احدهم عسكري من اهالي البصرة".

واعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 3995 اصابة جديدة بفايروس كورونا بينها 102 في الانبار.