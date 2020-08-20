اعلنت وزارة التربية، الخميس، عن الجدول الجديد للامتحانات التمهيدية لطلبة الخارجي (داخل العراق) وامتحانات الدور الاول للطلبة النظاميين (خارج العراق). وقررت وزارة التربية، امس الاربعاء، تأجيل امتحانات الخارجي اليوم غد الخميس احتفاء بالعام الهجري الجديد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التربية تعلن الجدول الجديد للامتحانات التمهيدية لطلبة الخارجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.