تكليف علي محسن بمهام مدير عام شركة الملاحة الجوية

افاد مصدر مطلع، الخميس، بتكليف علي محسن بمهام مدير عام شركة الملاحة الجوية.
وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "الكابتن علي محسن، كلف بمهام ادارة الملاحة الجوية، بعد انهاء تكليف الكابتن كفاح حسن جبار بناءً على طلب الاخير".
واشار المصدر الذي فضل عدم كشف اسمه الى انه "يجري تداول اعادة الكابتن كفاح حسين الى ادارة القوة الجوية"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
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