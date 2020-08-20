الأنبار تقلص ساعات حظر التجوال الجزئي

وقال الدليمي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "استناداً لقرارات خلية الأزمة المركزية، خلية الازمة في محافظة الانبار تقرر ان يكون حظر التجوال جزئياً من الساعة العاشرة مساءً وحتى الخامسة صباحًا طيلة ايام الاسبوع مع التاكيد على الالتزام باجراءات الوقاية والسلامة المذكورة سابقا".



واضاف الدليمي، أن "خلية الأزمة بالانبار تهيب بالمواطنين الالتزام بما جاء في قراراتها وعلى القيادات الصحية والامنية والاعلامية متابعة تنفيذها".

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