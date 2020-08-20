الحكيم: اغتيال الناشطين في ⁧البصرة⁩ يؤشر تراجعا أمنيا خطيرا

اعتبر رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، الخميس، أن اغتيال الناشطين في البصرة يؤشر تراجعا أمنيا خطيرا، محذراً من تداعيات الإنفلات.
وقال الحكيم في تغريدة على "تويتر"، إن "اغتيال الناشطين في البصرة، يؤشر تراجعا أمنيا خطيرا ويثبت قدرة الفاعلين على ارتكاب فعلتهم وعدم مقدرة الاجهزة الامنية على ردعِهم".
وحذر الحكيم من "تداعيات الإنفلات الأمني"، مطالباً القيادات الإجتماعية والسياسية وشيوخ العشائر بـ"التعاون مع الاجهزة الامنية لضمان أمن المحافظة".
وشهدت البصرة خلال الايام الماضية عمليات قتل استهدفت مواطنين في مناطق عدة من المحافظة.
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