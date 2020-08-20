المنافذ: إخلاء حاويات وبراميل بداخلها مواد شديدة الخطورة في أم قصر الشمالي

وقال بيان للهيئة تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة عاجلة للكشف عن المواد عالية الخطورة (كيمياوية، مزدوجة الاستخدام، نترات الامونيا) في كافة المنافذ الحدودية (برية، بحرية، جوية) واتخاذ كافة الإجراءات العملية والاحترازية بإبعادها عن المناطق والتجمعات السكانية".ووفقا للبيان فإن "الهيئة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي وبالتعاون المشترك مع مركز كمرك المنفذ قامت بإخلاء 11 حاوية بداخلها مواد شديدة الخطورة عائديتها إلى وزارة الكهرباء ترافقها قوة حماية من القوة الساندة للمنافذ والتابعة لقيادة قوات القوة البحرية لنقلها إلى أماكن آمنة لضمان سلامة المواطنين والمنشأت الحكومية".

وتابع أنه "تم إنجاز إجراءاتها الكمركية وفق الضوابط والتعليمات النافذة وتنظيم محضر اخلاء أصولي من قبل مديرية منفذ أم قصر الشمالي/ هيئة المنافذ الحدودية والجهات الأمنية والدوائر العاملة في المنفذ الحدودي".