لهذا السبب إياك النوم بشعر مبلل!

يحذّر الخبراء والأطباء من النوم بشعر مبلل، مشيرين إلى الأخطار الناتجة عن هذه العادة التي يصفوها بالسيئة.
وهذا الأمر يؤدي إلى هشاشة وتساقط الشعر وتقصف الأطراف أيضا.
ونصح الأطباء بأنه يجب على الشخص أن يقوم بتجفيف الشعر جيدا قبل النوم، وذلك حتى ولو كان رطبا قليل، فإن الشعر يحتفظ بالهشاشة.
ووفقا للخبراء، فإن الشعر المبلل يمكن أن يؤدي إلى التهاب بصيلات الشعر، والتي بدورها تؤدي إلى ظهور حكة وطفح جلدي، وفق موقع "med2".
بالإضافة إلى ذلك، فإن الوسادة المبللة ينشط فيها عث الغبار، الأمر الذي يؤدي إلى حساسية ومشاكل في الجلد والتنفس.
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