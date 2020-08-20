التطبيعية تقطع شوطاً كبيراً بإكمال أوراق اللاعبين المغتربين

وقال رئيس لجنة المنسقين والمغتربين في الهيأة، رافد سالم في بيان إن "الشؤون الداخلية الاسترالية رفضت سفر اللاعب، ايسن صليوه إسحاق، الناشط في نادي فيكتوريا ملبورن للالتحاق بمنتخب الشباب واكمال أوراقه ووثائقه العراقية بغية إصدار جواز السفر، بسبب الإجراءات الصحية المتشددة في الولاية التي يقيم فيها اللاعب، رغم موافقة ناديه المسبقة بالسفر".وأضاف سالم: "أما أوراق لاعب نادي كريستال بالاس الانجليزي، كاردو كاميران صديق، فقد اكتملت وتسلم جوازه العراقي من السفارة العراقية في لندن، وسيكون جاهزاً رسمياً لتمثيل المنتخب، والأمر نفسه بالنسبة للحارس، نديم ناظم، الذي يلعب في صفوف فالكينبرغ السويدي".

وأوضح: "وبالنسبة للاعب، أمين الدخيل، المحترف في الدوري البلجيكي، فمازالت جهود لجنة المغتربين حثيثة لإكمال أوراقه بالتواصل مع والد اللاعب، علماً ان اللاعب قد مثل منتخب ناشئي بلجيكا في فترة منصرمة، وسيكون بحاجة إلى نقل بياناته من الاتحاد البلجيكي إلى الاتحاد العراقي، وحسب رغبته الشخصية".



وأشار سالم إلى أن "اللاعب علي الحمادي، مهاجم سوانزي سيتي الإنكليزي، يحمل الجواز العراقي، وسيكون قادرا على الالتحاق بالمهمة الوطنية في نهائيات كأس آسيا تحت 19 عاما والتي سيلعب من خلالها ليوث الرافدين في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية والبحرين".

وثمنت لجنة المغتربين في الهيئة التطبيعية دور المسؤولين في وزارة الداخلية على الجهد الكبير والمتواصل والتعاون لاستحصال الأوراق المطلوبة، وعبر الآليات المعتمدة قانونياً للاعبينا المغتربين، وكذلك التعاون الذي تحقق مؤخرا بين كل دوائرنا المحلية وسفاراتنا والممثليات الخارجية.