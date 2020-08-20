إصابة مدني بانفجار عبوة من مخلفات 'داعش' في نينوى

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، عن إصابة مدني بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم "داعش" في محافظة نينوى. وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "عبوة ناسفة من مخلفات عصابات داعش الإرهابية انفجرت على عجلة مدنية في منطقة الشورى ضمن قاطع مسؤولية الفوج الرابع في لواء المشاة 75 بالفرقة 16".



وأضافت أن التفجير "أدى إلى إصابة صاحب العجلة وحصول وأضرار فيها، وقد تم نقل المصاب الى المستشفى لتلقي العلاج".

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