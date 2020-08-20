الكاظمي‬ يوافق على طلب قادة في الكونغرس لتمديد زيارته

وافق رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، على طلب من قادة واعضاء في الكونغرس الامريكي لتمديد زيارته الى الولايات المتحدة لرغبتهم في لقائه.
وذكرت وسائل اعلامية حكومية ان "رئيس الوزراء مجلس مصطفى الكاظمي وافق على تأجيل موعد العودة الى بغداد التي كانت مقررة مساء اليوم الخميس".
وأضافت أن "التمديد كان بطلب من مسؤولين في الكونغرس لرغبة أعضاء وقيادات فيه بلقاء الكاظمي، فضلاً عن عدد من المراكز الاقتصادية والبحثية والسياسية".
واشارت إلى ان "اللقاءات المستجدة قد تشمل لقاء رئيسة مجلس النواب الاميركي نانسي بيلوسي".
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل بمقر إقامته في واشنطن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وبحث سبل تطوير العلاقات بين العراق والولايات المتحدة على مختلف الصعد والمجالات.
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