البيت الابيض: زيارة الكاظمي تأتي بوقت حساس وتهديدات اقليمية

أكد البيت الابيض، الاربعاء، أن زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى واشنطن تأتي بوقت حساس وتهديات اقليمية. ولفت البيت الابيض بحسب قناة "العربية"، الى أن "هدفنا وقف سلوك ايران المشين في العراق"، بحسب قوله. ووصل الكاظمي يوم امس الثلاثاء الى الولايات المتحدة الاميركية في زيارة رسمية على رأس وفد رسمي.

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