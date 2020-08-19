علاوي: ابناء البصرة يتعرضون لحملة اعدامات غير مسبوقة

اعتبر زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الاربعاء، أن ابناء محافظة البصرة يتعرضون لحملة اعدامات غير مسبوقة، في اشارة الى عمليات القتل التي سجلتها المحافظة خلال الايام الماضية.
وقال علاوي في تغريدة له على "تويتر"، "البصرة تُذبح وابناؤها يتعرضون لحملة اعدامات غير مسبوقة على مرأى ومسمع من الحكومة واجهزتها الأمنية دون رقابةٍ او حساب".
وتساءل علاوي "هل سننتظر الاعلان عن تشكيل لجان تحقيق جديدة سرعان ما ستفشل في اعلان النتائج كما فشلت سابقاتها".
وشهدت البصرة خلال الايام الماضية عمليات قتل استهدفت مواطنين في مناطق عدة من المحافظة.
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