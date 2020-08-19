مجهولون يحرقون خيمتين في ساحة التظاهر بكربلاء

افاد مصدر امني، الاربعاء، بأن مجهولين احرقوا خيمتين في ساحة التظاهر بكربلاء. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مجهولين على دراجة نارية قاموا اليوم باحراق خيمتين في ساحة التظاهر بكربلاء، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية". واضاف المصدر ان "المتظاهرين قطعوا الشوارع المحيطة بالساحة لحماية الخيم الاخرى".

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