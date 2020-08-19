رصد كويكب جديد مر بمحاذاة الأرض

وحتى لو اصطدم بالأرض لم يكن متوقعا ان يلحق الكويكب "2020 كيوجي" الأضرار إلا أن تفككه في الجو كان ليشكل كرة نار في السماء على ما ذكر مختبر "جيت بروبالشت لابوراتوري" التابع للناسا في بيان.

ومر الحجر النيزكي فوق جنوب المحيط الهندي الأحد بسرعة 12,3 كيلومترا في الثانية على مسافة أعلى بكثير من المدار الثابت الواقع على ارتفاع 36 ألف كيلومتر الذي تركن فيه غالبية الأقمار الاصطناعية المخصصة للاتصالات.



ورصد الكويكب بعد ست ساعات على مروره بواسطة التلسكوب "زويكي ترانسيينت فاسيليتي" في مرصد بالومار في جامعة كالتك في كاليفورنيا على شكل خط طويل مضيء في السماء.

وأوضحت الناسا أن كويكبات من هذا الحجم تقترب من الأرض بضع مرات في السنةولكن يصعب رصدها إلا إذا كانت متوجهة مباشرة نحو الأرض.